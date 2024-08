Crosticine sul capezzolo di una bimba di nove anni: cosa può essere?

Per avere una diagnsi certa circa l'origine di un problema dermatologico è necessaria la visita.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, difficile dare un giudizio certo su una situazione dermatologica senza visita né, almeno, un’immagine. Di partenza potrebbe trattarsi di tumefazione bilaterale del capezzolo per iniziale sviluppo puberale, cosiddetto “bottone mammario”, meno chiaro il problema delle crosticine, che potrebbero invece corrispondere a impetigine. Direi che la prospettiva migliore è una visita pediatrica, grazie a cui potrà avere certezze. Cordialmente.

Una domanda di: Antonina Salve, da circa una settimana la mia bimba di nove anni lamenta dolenzia ad entrambi i capezzoli oggi oltre al dolore appaiono anche molto rossi e con delle crosticine: cosa potrebbe essere e come posso aiutarla? Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

Con la ripresa dell'attività ovarica, che si esprime con la comparsa della prima mestruazione post aborto, si può iniziare la ricerca di una nuova gravidanza. »

Gli Specialisti Rispondono

Per sapere se l'aumento delle beta più modesto rispetto all'aspettativa esprime che la gravidanza si interromperà bisogna attendere il trascorrere dei giorni: solo il passare del tempo può, infatti, rivelare cosa accadrà. »

Gli Specialisti Rispondono

Un viaggio in aereo di meno di un'ora non è vietato anche in caso di distacco. Questo vale soprattutto se, una volta raggiunta la meta, si viene sollevate dalle varie attività quotidiane relative all'andamento della casa. »

Gli Specialisti Rispondono

La forma della pancia non ha nulla a che vedere con il sesso del feto: la vecchia credenza che vuole il contrario non ha alcun fondamento scientifico. »

Gli Specialisti Rispondono

Tra le indagini da effettuare in caso di ripetuti aborti, c'è l'isteroscopia con biopsia dell'endometrio volta a escludere un'eventuale endometrite (infiammazione dell'endometrio spesso dovuta a fattori infettivi). »

Gli Specialisti Rispondono

Non è possibile indicare dopo quanti mesi da un aborto spontaneo può iniziare una nuova gravidanza, ma si può senz'altro affermare che lo stress legato alla paura di non concepire paradossalmente ostacola la possibilità di riuscirci in tempi brevi. »