Cura a base di ovuli con antibiotico e cortisone: dopo quanto cercare una gravidanza?

La gravidanza può essere cercata dopo aver appurato che la terapia ha risolto il problema per il quale è stata prescritta.

Una domanda di: Valentina
Grazie in anticipo. Devo prendere deltavagin ovuli per 6 giorni. Quanto devo aspettare dopo la cura per provare ad avere un bambino? Grazie.

Bruno Mozzanega
Bruno Mozzanega

Gentile signora,
immagino che durante la cura non abbia rapporti. Mi auguro che la scelta del farmaco sia basata su di un antibiogramma, che anche il partner sia trattato e che al termine della cura ne verifichi il successo. Da quel momento, cioè dalla guarigione avvenuta,, nei giorni fertili può cercare la gravidanza. Le ricordo di assumere l'acido folico per tutto il periodo preconcezionale e poi, a gravidanza iniziata, fino a quando le verrà indicato dal suo ginecologo. Cordialmente

