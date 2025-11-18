Cura a base di ovuli con antibiotico e cortisone: dopo quanto cercare una gravidanza?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

immagino che durante la cura non abbia rapporti. Mi auguro che la scelta del farmaco sia basata su di un antibiogramma, che anche il partner sia trattato e che al termine della cura ne verifichi il successo. Da quel momento, cioè dalla guarigione avvenuta,, nei giorni fertili può cercare la gravidanza. Le ricordo di assumere l'acido folico per tutto il periodo preconcezionale e poi, a gravidanza iniziata, fino a quando le verrà indicato dal suo ginecologo. Cordialmente

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto