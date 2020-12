Cure estetiche anti-cellulite in allattamento

Una domanda di: Maria

Vorrei effettuare dei massaggi anticellulite e coppettazione sempre per la cellulite. Siccome ho letto che i massaggi anticellulite “liberano le tossine” mi chiedevo se potessi farli anche se allatto o se queste tossine liberate finirebbero in qualche modo nel latte materno.

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora mamma, non mi ha precisato da quanto tempo lei abbia partorito. Se fossero passate poche settimane, le direi di avere fiducia che, anche grazie all’allattamento al seno, nel prossimo futuro lei potrà osservare un progressivo drenaggio prima di liquidi e poi di lipidi nel suo organismo.

E’ fisiologico che in gravidanza si accumulino sia liquidi (e quindi anche cellulite) che lipidi in vista dell’allattamento.

Quanto ai massaggi, non si preoccupi: sono di sicuro compatibili.

Se anche dovessero muovere delle tossine, sono soprattutto convinta che libereranno altresì le endorfine, ormoni legati al rilassamento e al piacere.

Per una mamma che allatta e regala coccole dalla mattina alla sera alla sua creatura (senza trascurare il papà, se no le diventa geloso) concedersi un trattamento di bellezza per farsi “coccolare” un po’ non può che far bene, non crede?

La mia massima è semplice: il bimbo sta bene se sta bene la mamma.

Tutto quello che l’aiuta in termini di benessere è bene accetto perché si riflette positivamente anche sulle persone di cui lei si prende cura di certo con grandissima dedizione.

Non so darle indicazioni specifiche sulla “coppettazione” ma presumo che chi la pratica nel centro estetico possa indicarle meglio di me l’eventuale controindicazione per la mamma che allatta al seno.

Resto a disposizione se desidera, spero di averla aiutata, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

