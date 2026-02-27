Curva glicemica: dubbi sul risultato

A cura di Gianni Bona - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 27/02/2026

Una curva glicemica che evidenzia valori inferiori a 105 è da considerarsi ottima. Non esprime cioè la presenza né di intolleranza al glucosio né, tanto meno, di diabete gestazionale.

Una domanda di: Giusy
Io ho fatto la curva glicemica e i risultati sono stati "67" "104" "103", la mia dottoressa mi ha detto di avere una curva glicemica piatta. Mi ha diminuito zuccheri, ma potrebbe causare qualche rischio questa cosa?

Cara signora,
l'esito della sua curva glicemica è più che rassicurante. Siamo davanti a un'ottima curva che non segnala né intolleranza al glucosio né tanto meno diabete. Non ho idea di che cosa voglia dire la definizione "curva piatta" tuttavia su questo fronte possiamo stare tranquilli. Detto questo, se la sua dottoressa le ha prescritto la curva da carico e poi, nonostante l'esito ottimale, le ha detto di limitare gli zuccheri significa che probabilmente lei sta aumentando troppo di peso o che ha iniziato una gravidanza in sovrappeso. Se così non fosse (ma lei questo non lo specifica), comunque la riduzione degli zuccheri semplici è sempre una buona strategia per mantenersi in salute che i medici generalmente ricordano di attuare. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

