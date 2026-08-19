Curva glicemica: in caso di diarrea l’esame va ripetuto?

Una domanda di: Martina

Salve, sono in gravidanza e ho fatto il test della curva glicemica per la diagnosi del diabete gestazionale. Durante l'esame, in particolare un po' prima del secondo prelievo, ho evacuato molto, anche perché la mattina non ero riuscita a farlo bene. Ho comunicato al personale sanitario la cosa, che ha detto che non avrebbe comportato problemi e infatti ho continuato il test. I risultati sono buoni, ma ho paura che siano falsati.

Ora sono alla 31esima settimana di gravidanza, dovrei e potrei ripetere l'esame?

