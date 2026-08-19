Curva glicemica: in caso di diarrea l’esame va ripetuto?

Una domanda di: Martina
Salve, sono in gravidanza e ho fatto il test della curva glicemica per la diagnosi del diabete gestazionale. Durante l'esame, in particolare un po' prima del secondo prelievo, ho evacuato molto, anche perché la mattina non ero riuscita a farlo bene. Ho comunicato al personale sanitario la cosa, che ha detto che non avrebbe comportato problemi e infatti ho continuato il test. I risultati sono buoni, ma ho paura che siano falsati.
Ora sono alla 31esima settimana di gravidanza, dovrei e potrei ripetere l'esame?
Gianni Bona
Gentile signora,
nessun problema, probabilmente è stato in parte un riflesso gastro-colico provocato dall'assunzione di zucchero. Ma quanto accaduto non può alterare i valori della glicemia perché lo zucchero era già stato assorbito. Quindi non ripeterei la curva ma farei solo controlli della glicemia basale. Con cordialità.
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