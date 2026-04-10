Curva glicemica non perfetta: che fare?

Una domanda di: Karo

Sono una ragazza di 28 anni, ho avuto due aborti, uno intorno alla decima settimana e un altro alla sesta settimana, entrambi ritenuti e scoperti per mancanza di battito in visita.

Ho eseguito tutte le analisi per la coagulazione, cariotipo, tiroidee e la curva da carico per glicemia e insulina.

Ho la mutazione mthfr in omozigosi e il referto della curva è Glicemia a digiuno: 88 mg/dL Dopo 30 min: 172 mg/dL Dopo 60 min: 127 mg/dL Dopo 90 min: 109 mg/dL Dopo 120 min: 93 mg/dL.

Curva insulinica

Insulina a digiuno: 10,8 µU/mL

Dopo 30 min: 62,6 µU/mL

Dopo 60 min: 66,4 µU/mL

Dopo 90 min: 63,2 µU/mL

Dopo 120 min: 31 µU/mL

Cosa indicano questi valori? Sono alta 1.65 e peso 57, da due mesi circa sono seguita da una nutrizionista. Grazie.

