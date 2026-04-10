Curva glicemica non perfetta: che fare?

Una domanda di: Karo
Sono una ragazza di 28 anni, ho avuto due aborti, uno intorno alla decima settimana e un altro alla sesta settimana, entrambi ritenuti e scoperti per mancanza di battito in visita.
Ho eseguito tutte le analisi per la coagulazione, cariotipo, tiroidee e la curva da carico per glicemia e insulina.
Ho la mutazione mthfr in omozigosi e il referto della curva è Glicemia a digiuno: 88 mg/dL Dopo 30 min: 172 mg/dL Dopo 60 min: 127 mg/dL Dopo 90 min: 109 mg/dL Dopo 120 min: 93 mg/dL.
Curva insulinica
Insulina a digiuno: 10,8 µU/mL
Dopo 30 min: 62,6 µU/mL
Dopo 60 min: 66,4 µU/mL
Dopo 90 min: 63,2 µU/mL
Dopo 120 min: 31 µU/mL
Cosa indicano questi valori? Sono alta 1.65 e peso 57, da due mesi circa sono seguita da una nutrizionista. Grazie.
Gianni Bona
Cara signora,
la curva non è perfetta quindi giustamente lei è in cura da una nutrizionista che le indicherà la dieta corretta per riportare la situazione alla normalità. Per quanto riguarda la mutazione, in casi come il suo di solito viene suggerita l'assunzione di acido folico attivo, per così dire già "metabolizzato", utile per evitare il rischio di carenze. Ne deve comunque discutere con il suo ginecologo curante. Oltre ad affronatre una dieta volta a mantenere i livelli della glicemia nei limiti desiderabili è consigliabile anche svolgere regolarmente attività fisica. Cari saluti.
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