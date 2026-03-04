Curva glicemica: perché il valore della glicemia è aumentato dopo due ore?

L'esame della curva glicemica, se risulta particolarmente stressante, sollecita la produzione di cortisolo, l'ormone che per sua caratteristica incrementa il valore della glicemia.

Una domanda di: Felicia
Ho fatto la curva glicemica a 25 settimane, verso gli ultimi 40 minuti stavo per vomitare ma ho resistito… ho poi vomitato quando l’esame era già finito e stavo tornando a casa… Comunque questi sono i valori: a digiuno 77; a 60 minuti 119; a 120 minuti 131. Nonostante è tutto nei range, ma non capisco perché l'ultimo valore è più alto … Va bene questa curva? Non ho il diabete gestazionale giusto? Grazie mille.

Gianni Bona
Gianni Bona

Cara signora,
può stare tranquilla, lei non ha il diabete gestazionale. Probabilmente l'ultimo valore della glicemia è aumentato per via dello stress che ha accumulato effettuando l'esame. Lo stress attiva infatti la produzione del cortisolo, che tipicamente influenza la glicemia. Nei prossimi mesi sarà senza dubbio sufficiente che lei esegua il controllo della glicemia ricorrendo al semplice esame del sangue (glicemia basale). Cari saluti.

