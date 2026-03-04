Curva glicemica: perché il valore della glicemia è aumentato dopo due ore?

Una domanda di: Felicia

Ho fatto la curva glicemica a 25 settimane, verso gli ultimi 40 minuti stavo per vomitare ma ho resistito… ho poi vomitato quando l’esame era già finito e stavo tornando a casa… Comunque questi sono i valori: a digiuno 77; a 60 minuti 119; a 120 minuti 131. Nonostante è tutto nei range, ma non capisco perché l'ultimo valore è più alto … Va bene questa curva? Non ho il diabete gestazionale giusto? Grazie mille.

