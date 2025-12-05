Curva glicemica piatta in gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Tiziana Buongiorno, alla 18ma settimana ho eseguito la curva da carico perché in precedenti controlli ho sempre avuto la tendenza ad avere la glicemia basale alta (90-92-96 massimo). I risultati sono stati i seguenti:basale 96; a 60’ 92, a 120’ 48. Attualmente sto monitorando con glucometro e le glicemie basali e post pasti principali sono a posto. Si tratta di insulino resistenza? Quali sono i rischi per il mio bambino? E per me, dopo la gravidanza? Mangio prevalentemente integrale, molta verdura e proteine ad ogni pasto. Cosa posso fare per migliorare la situazione? Grazie.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile Tiziana,

i risultati che mi riferisce ci dicono che il suo pancreas è efficiente e che lei non ha alcun problema di insulina resistenza. Non capisco perché lei abbia dubbi rispetto a un esame che è del tutto tranquillizzante. Dunque, né lei né il suo bambino rischiate assolutamente nulla rispetto alla glicemia. Continui con l'alimentazione che sta seguendo che è più che sana. Cordialmente.

