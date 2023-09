Curva glicemica: vanno bene questi valori?

Una domanda di: Lucia

Sono alla 16^ settimana e venerdì ho fatto la curva glicemica, con il seguente risultato:

a digiuno 87.

Un’ora dopo 200.

Un’altra ora dopo 149.

Sono valori nella norma?

Il giorno dopo, dopo pranzo ho vomitato tutto quello che ho mangiato. Può

essere causato dal glucosio che ho bevuto e non digerito?

Esiste un esame che può essere simile alla curva glicemica?

Grazie.

Arrivederci.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

la glicemia basale va bene. Il picco glicemico, ottenuto dopo un’ora dall’assunzione del glucosio, non è però ottimale nel senso che esprime una ridotta tolleranza all’assunzione di zuccheri (il valore desiderabile è al di sotto di 140). Questa condizione potrebbe essere l’anticamera del diabete. Direi dunque di parlarne senz’altro con un endocrinologo che potrà indicarle il da farsi per controllare la situazione: in genere è sufficiente intervenire sull’alimentazione, limitando l’assunzione di zuccheri semplici. L’attività fisica aiuta. Per quanto riguarda il vomito di certo è conseguenza dell’assunzione massiccia di glucosio imposta dall’esame. Cordialmente.

Cordialmente

