Da che età si possono fare le prove per l’allergia?

Una domanda di: Mihaela

Da che età si possono fare le prove allergiche specialmente alle medicine? La mia bimba ha 3 anni.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

le prove allergiche sono fattibili anche nei bambini di pochi mesi.

I test possono essere eseguiti dal pediatra o dall’allergologo sull’avambraccio (per valutare la reazione sulla cute) o sul sangue.

Quando si tratta di allergie a farmaci difficilmente si usa la prova sull’ avambraccio (prick test) per via del fatto che non è sempre chiaro se l’allergia sia dovuta al prodotto attivo (per esempio, l’antibiotico) o agli eccipienti, conservanti, coloranti presenti in quel particolare preparato. Il mio consiglio è di confrontarsi con il suo pediatra o con l’allergologo per capire cosa sia meglio fare, ossia se sia opportuno o no effettuare i test per l’allergia. Con cordialità.

