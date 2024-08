Da due genitori di gruppo sanguigno 0 possono nascere figli A o B?

Da una coppia di genitori con gruppo sanguigno 0 possono nascere solo figli di gruppo 0.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, per chiarire la concordanza o meno del gruppo sanguigno tra genitori e figli è necessario partire da dati sicuri, assolutamente sicuri. Non mi baserei sull’album di famiglia o su ricordi, ma su certezze che si ottengono esclusivamente attraverso il test ematologico il cui risultato viene riportato nel “tesserino del gruppo sanguigno”. Sul piano scientifico si può comunque affermare che da due genitori entrambi di gruppo 0 possono nascere solo figli di gruppo 0. Possono nascere figli di gruppo A (oppure 0) da due genitori 0 e A e figli di gruppo B (oppure 0) da due genitori 0 e B. Per il fattore Rh invece ci sono tre combinazioni: Rh positivo (+/+), Rh negativo (-/-) oppure Rh positivo (+/-). Due soggetti Rh positivi ma +/- possono avere sia figli Rh + che figli Rh-. Spero che le informazioni che le ho dato le possano essere di aiuto. Cordiali saluti.

Una domanda di: Francesca Mio marito da tutta una vita ha sempre sostenuto di essere di gruppo 0 e fattore RH positivo, io da alcuni anni ormai sono donatrice di sangue anche perché con estrema certezza ho sempre saputo di essere di gruppo 0 con fattore RH negativo. Abbiamo due figli la prima A negativo il secondo B negativo. Ieri mi è stato detto che non è possibile che mio marito sia di gruppo 0 con Rh positivo in quanto non si spiegherebbe perché allora i nostri figli sono A negativo e B negativo. Mio marito sostiene di essere 0 con RH positivo, infatti nell’album di famiglia è riportato questo. In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

