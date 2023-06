Da due genitori RH positivo può nascere un figlio RH negativo?

Una domanda di: Enrico

Salve, volevo sapere se io sono di gruppo sanguigno A POSITIVO e la mi compagna è di gruppo 0 POSITIVO è possibile che nostra figlia sia di gruppo 0 NEGATIVO?



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signor Enrico, le leggi che regolano la trasmissione dei caratteri genetici, specificamente degli antigeni che determinano il gruppo sanguigno, spiegano una apparente incongruenza. Vostra figlia, per essere di gruppo 0 deve possedere due alleli 0. Essi derivano, uno a testa dai genitori e sono il risultato della trasmissione dell’antigene materno (mamma doppio 00) e dell’antigene paterno (papà A0). Lei, signor Enrico, manifesta A perché è un carattere dominante sullo 0 ma possiede anche l’allele 0. Lo stesso vale per il fattore Rh : vostra figlia manifesta Rh negativo in quanto ha ricevuto l’allele che determina il negativo da entrambi i suoi genitori che sono eterozigoti, cioè manifestano il segnale positivo, dominante su quello negativo, ma possiedono anche l’allele negativo entrambi (Rh +/-). In altre e più semplici parole: se entrambi i genitori sono Rh positivo il bimbo potrebbe nascere Rh+ oppure Rh -, anche se c’è una maggiore probabilità che sia positivo. Da un genitore di gruppo 0 e da un genitore di gruppo A possono nascere figli solo A oppure 0. Eventuali fratelli o sorelle potrebbero manifestare l’allele A (se ricevuto da lei, signor Enrico) oppure Rh positivo se ricevuto da entrambi. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto