Da genitori A positivo può nascere una figlia 0 negativo?

Una domanda di: Maria

Buongiorno, volevo chiedere un parere riguardo al gruppo sanguigno di mia figlia, essendo nata da due genitori con gruppo sanguigno A Rh positivo e A Rh + positivo è normale che abbia il gruppo sanguigno 0 e sia RH negativo?



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora Maria, nell’ambito dei gruppi sanguigni si parla di compatibilità oppure di incompatibilità piuttosto che di normalità o non normalità. Innanzitutto posso dirle che la nascita della vostra bambina di gruppo 0 e fattore Rh negativo, è compatibile con i vostri due gruppi sanguigni. La spiegazione è semplice : una figlia 0 (in realtà è 00) deve aver ricevuto uno 0 da suo marito e uno 0 da lei, che siete entrambi A0 e A0 ma esprimete la A (dominante sullo zero). La trasmissione del fattore Rh è simile. Una figlia Rh negativo ha ereditato un allele Rh negativo da entrambi i suoi genitori che sono entrambi eterozigoti, cioè possiedono sia il fattore Rh+ che il fattore Rh- ed esprimono il positivo (dominante). Per cui è possibile affermare che lei, suo marito e sua figlia avete una compatibilità sia per il gruppo 0 che per il fattore Rh. Cordiali saluti.

