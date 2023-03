Daflon contro le emorroidi: si può assumere in gravidanza?

Una domanda di: Giorgia

Io sono alla 34esima settimana + 4 giorni di gravidanza e ho da qualche settimana problemi con le emorroidi che sono diventate parecchio fastidiose e invalidanti. La ginecologa mi ha prescritto Daflon: volevo sapere se effettivamente è un farmaco sicuro e non c’è il rischio che causi problemi alla mia bambina. Grazie in anticipo.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Giorgia, non ci sono studi sull’uso dei bioflavonoidi (principi attivi del Daflon) in gravidanza. Alcuni studi condotti in animali da laboratorio hanno segnalato possibili rischi, come per esempio la chiusura in utero del dotto di Botallo, vaso sanguigno importante per la circolazione sanguigna fetale. Non sappiamo se lo stesso possa avvenire anche nell’uomo, ma per cautela è preferibile evitare l’uso in gravidanza in particolare dopo la 30ma settimana (periodo in cui il rischio di chiusura del dotto aumenta). Cordiali saluti.

