Dano estetico dopo il filler alle labbra

Una domanda di: Alessia

Il 7 luglio ho eseguito un filler labbra con acido ialuronico. Il chirurgo al primo colpo ha preso un vaso (credo), ho avuto un gran dolore, livido e un herpes grande (mai avuto herpes in vita mia), ma dice sia da trauma! Ora mi ritrovo dopo 4 mesi (senza filler da subito riassorbito), ma

con tre grandissimi codici a barre, diciamo “solchi” sopra al labbro!!! Cosa posso fare? Grazie.



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton

Gentile signora,

se c’è stato un livido è probabile che il medico abbia danneggiato un vaso. Questo però non dovrebbe dare, almeno di solito, dolore. L’herpes successivo lo vedrei in relazione con lo stress dell’evento, ma non come conseguenza diretta del trauma. Quello più preoccupante è il “codice a barre”. Le consiglierei una valutazione con un bravo medico estetico con esperienza per una correzione del danno. Cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

