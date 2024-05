Datazione della gravidanza in 6^ settimana dopo il transfer

Una domanda di: Giulia

Ho un dubbio che mi causa forte preoccupazione e approfitto di questa rubrica per avere delle informazioni in modo da prendere atto della

possibile situazione. Avendo fatto il transfer di una blastocisti in 5^ giornata il 22 aprile, volevo sapere se è normale che a 6+6 il CRL dell’embrione sia 0,64cm oppure

se è troppo piccolo. Considerando che l’ecografo ha ridatato la gravidanza a 6 settimane + 3 giorni mi chiedo come sia possibile che dopo FET ci sia questo scarto di 3

giorni.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

in quest’epoca di gravidanza, con la difficoltà di effettuare misurazioni precise legata alle dimensioni dell’embrione, la datazione non si fa. Una precisa datazione si effettua dopo la 10^ settimana, prima è approssimativa. Inoltre, non tutti siamo uguali, c’è chi cresce di più e chi di meno. Non si crei problemi a quest’epoca. Cordialmente.

