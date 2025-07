Datazione della gravidanza: meglio quella fatta dall’ecografo?

Una domanda di: Valentina Le scrivo perché ho un dubbio: ho avuto l'ultimo ciclo mestruale il 19 maggio… il mio ciclo è solitamente di 24/25 giorni. Attendevo quindi il ciclo il 12 giugno. Il 19 giugno non essendo arrivato ho eseguito un test di gravidanza che è risultato immediatamente positivo. Il 20 giugno quindi ho fatto una ecografia transavaginale nella quale si è visto il sacco vitellino. La ginecologa quindi ha confermato una gravidanza in atto di 4 settimane + 4 giorni. Ho fatto le beta ed erano a 10000 (valore massimo). Il primo luglio ho eseguito dalla mia dottoressa un'altra ecografia … dove ho scoperto con estrema sorpresa di essere in attesa di 2 gemelli… la dottoressa ha lasciato come settimane di gravidanza le 6+ 1 dall'ultimo ciclo … aggiungendo però che l'età gestazionale ecografica di un embrione è di 6+ 4 giorni dell'altro 6+5 come se fossero stati concepiti prima dell’ ultimo ciclo… Ho avuto altri rapporti non protetti fino al primo maggio … quindi ho questo dubbio : posso aver concepito a inizi maggio ma essendo una gravidanza gemellare magari dall'ecografia risultano più piccoli? Può esserci un errore di 3 settimane? Possono essere state false mestruazioni e in realtà il concepimento è avvenuto prima? Se sì, possono gli esperti non accorgersene? Fino a che margine di tempo l'errore è possibile? Nel caso cosa si può fare per avere maggiore certezza?



Salve signora, forse c'è stato un equivoco con la sua ginecologa. La frase "come se fossero stati concepiti prima dell’ultimo ciclo" doveva suonare "come se fossero stati concepiti IN ANTICIPO RISPETTO all'ultimo ciclo". Lei mi ha scritto infatti che al primo di luglio risultava di 6+5 settimane (ossia 6 settimane e 5 giorni dall'ultima mestruazione) invece che a 6 settimane + 1 giorno. Questo implica che il concepimento stimiamo sia avvenuto verso il 28-29 maggio invece che attorno al 2 giugno (ossia 14° giorno di ciclo in chi abbia cicli solitamente di 28 giorni di durata). Non è strano nel suo caso dato che era abituata a vedere cicli mestruali più brevi di 28 giorni. La differenza riscontrata con l'ecografia sarebbe quindi solo di 4-5 giorni e non di settimane. Poi direi che mi pare inverosimile che un gemello sia stato concepito in un giorno e l'altro il giorno seguente, anche se non è impossibile che si verifichi una doppia ovulazione nel giro di alcune ore. Sarebbero quindi gemelli diversi perché derivanti da due ovociti differenti. Questo sarebbe un vantaggio non solo perché i gemelli diversi sono più facilmente distinguibili, ma anche perché ognuno avrebbe la sua sacca e soprattutto la sua placenta, quindi con molti meno rischi di complicanze dal punto di vista del nutrimento e dell'accrescimento. Spero di averle risposto, le auguro ogni bene in questa avventura così meravigliosa che è diventare mamma.

Cordialmente.



