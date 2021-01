Deficit di antitrombina in gravidanza

Una domanda di: Loredana

Salve dottoressa, sono alla 26esima settimana di gravidanza e da quando sono in attesa faccio una terapia con clexane 4000 e acido folico per deficit di antitrombina III che all’inizio della gravidanza era a 43% e ora a 59%. Ora peso 58 kg. In più ho una mutazione in omozigosi per MHTFR C677T. PTT 21 sec. PT 120% e fibrinogeno a 475. Volevo sapere se basta solo il clexane o devo integrare qualche altro farmaco? Grazie.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Cara signora,

il farmaco per il deficit diAntitrombina III è l’eparina, che lei sta assumendo.

Non c’è bisogno di impiegare altri farmaci. Per il dosaggio dell’eparina, dipende dal peso corporeo, dalla sua anamnesi personale e dalla familiarità per tromboembolie.

Sicuramente il collega che la sta seguendo avrà preso in considerazione tutti questi fattori per poi fare la prescrizione più adatta al suo caso. Con cordialità.

