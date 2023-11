Deltacortene e gonasi: va bene questa cura?

Una domanda di: Carmen

In seguito ad aborto precoce il mio ginecologo mi ha prescritto delle analisi da fare e sono risultata positiva agli ANA. Mi ha dato da prendere la cardioaspirina. Adesso sono alla prima settimana di gravidanza. Ringraziando Di sto bene e non ho molti dolori al basso ventre come la prima gravidanza ma si presentano leggeri e raramente. L’altro giorno tornando da lavoro ho notato delle poche macchie brunastre e il mio dottore mi ha detto di prendere anche il deltacortene da 25 mg metà compressa al giorno e le punture di gonasi a giorni alterni. Cosa ne pensa di questa cura? La ringrazio in anticipo.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Carmen,

le do la mia opinione.

Gli anticorpi antinucleo a bassa concentrazione e soprattutto con pattern granulare sono spesso un “rumore di fondo immunologico” senza alcuna capacità di danno sulla salute della donna e sull’esito della gravidanza.

In queste situazioni io, come immunologo riproduttivo, utilizzo solo aspirina in piccole dosi.

La decisione di aggiungere deltacortene e gonasi deve essere valutata sulla base del suo risultato: solo a questo punto è possibile giudicare se la mia opinione, così rassicurante, è pienamente giustificata e se la situazione non richiede questo supplemento terapeutico. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto