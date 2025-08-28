Deltacortene e gravidanza
Anche se impiegati a dosaggio basso, i cortisonici vanno usati solo in caso di accertata necessità.
Una domanda di: Antonia
Sono alla 14^ settimana di gestazione e poiché soffro di orticaria il mio ginecologo mi ha prescritto una compressa di zirtec da 10 e, solo per 10 giorni. deltacortene da 5mg.
Questi due farmaci possono causare qualche problema al feto? In particolare, per quanto tempo posso usare il Deltacortene??? Pensare di doverlo sospendere mi getta nello sconforto totale perché il prurito torna a livelli estremi. Grazie.
Piergiacomo Calzavara Pinton
Buongiorno signora,
dando per acquisito che lei abbia già fatto tutti gli esami e le indagini necessarie per la diagnosi di orticaria e delle sue possibili cause, direi che per quanto riguarda lo Zirtec può essere tranquilla. Il Deltacortene che sta assumendo è già a un dosaggio molto basso, ma dovrebbe verificare con il suo medico la reale necessità di impiegarlo. Cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
