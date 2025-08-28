Deltacortene e gravidanza

Una domanda di: Antonia Sono alla 14^ settimana di gestazione e poiché soffro di orticaria il mio ginecologo mi ha prescritto una compressa di zirtec da 10 e, solo per 10 giorni. deltacortene da 5mg. Questi due farmaci possono causare qualche problema al feto? In particolare, per quanto tempo posso usare il Deltacortene??? Pensare di doverlo sospendere mi getta nello sconforto totale perché il prurito torna a livelli estremi. Grazie.



Buongiorno signora,

dando per acquisito che lei abbia già fatto tutti gli esami e le indagini necessarie per la diagnosi di orticaria e delle sue possibili cause, direi che per quanto riguarda lo Zirtec può essere tranquilla. Il Deltacortene che sta assumendo è già a un dosaggio molto basso, ma dovrebbe verificare con il suo medico la reale necessità di impiegarlo. Cordialità.



