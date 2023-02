Deltacortene in gravidanza

Una domanda di: Melania

Gentile dottoressa, è stata molto esaustiva e gentile… Il ginecologo nel frattempo mi ha cambiato la terapia: mi ha tolto la cardioaspirina e mi ha dato il deltacortene da 5 mg. Il cortisone mi è stato dato perché purtroppo sono asmatica e non ho mai capito la causa visto che mi hanno sempre detto che è multifattoriale. Il mio ginecologo mi ha detto che il deltacortene andrà a prevenire la produzione di anticorpi che potrebbero provocare aborto visto che la mia asma non so da dove arrivi, in quanto ci sono malattie immunologiche che possono provocare aborto, e non so se io ne sono affetta. È giusto come approccio? Aver tolto la cardioaspirina è grave nella mia situazione trombofilica?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi affretto a risponderle anche se ho il presentimento che nemmeno con questa mail riuscirò a rassicurarla completamente…ci provo! È comprensibile, dato che la sua prima gravidanza è esitata in aborto spontaneo… ma ogni gravidanza è a sé, quindi provi a considerarla come se fosse la sua prima volta. Rispetto alla sospensione della cardioaspirina, come le avevo scritto dal mio punto di vista non era indispensabile per compensare il difetto genetico MTHFR: sarebbe sufficiente il 5-metilfolato o Quatrefolic (600-800 microgrammi/die). Rispetto all’asma e alla terapia con Deltacortene 5 milligrammi, posto che questo farmaco è perfettamente compatibile con la gravidanza in quanto non oltrepassa la placenta, mi sembra particolare che si impieghi direttamente una terapia sistemica invece che iniziare con le cure locali (sempre a base di cortisone, ma inalatorio come ad esempio il Beclometasone associato eventualmente ai broncodilatatori come ad esempio Salbutamolo). Qualora lei notasse sintomi asmatici nonostante la terapia per bocca, segnalo che è possibile avvalersi anche dei farmaci inalatori suddetti. Probabilmente il cortisonico a basso dosaggio (Deltacortene 5 milligrammi è un dosaggio davvero contenuto) serve sia per l’asma, sia per tenere a bada eventuali malattie autoimmuni latenti. Lei mi ha riferito una precedente diagnosi di tiroidite di Hashimoto che in effetti rientra proprio tra le malattie autoimmuni. Come per la cardioaspirina, anche per il Deltacortene l’intento è quello di cercare di creare le condizioni migliori perché la gravidanza si instauri e proceda indisturbata. Spero di averle risposto in modo soddisfacente e soprattutto che la sua gravidanza proceda a gonfie vele: ve lo auguro di cuore! Cordialmente.

