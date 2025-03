Deltacortene prescritto in gravidanza: farà male al bambino?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, se il Curante le ha prescritto Deltacortene è perché il famoso rapporto rischio/beneficio nel suo caso specifico è a favore del trattamento.

Si ha spesso timore dei cortisonici in gravidanza ma ho una bella notizia per lei: il Deltacortene è costituito da Prednisone, un cortisonico che non è attivo biologicamente se non viene prima convertito in prednisolone. Ebbene, nella placenta c'è un enzima capace di ritrasformare il prednisolone in prednisone, di modo che il feto non viene esposto a questo cortisonico nella sua forma attiva...non è meraviglioso?

Quindi lei può curarsi per tutto il tempo della gravidanza senza timore di nuocere al bimbo/a che aspetta.

L'unica accortezza da avere, riguarda la dieta e l'aumento ponderale.

Dato che i cortisonici facilitano il rilascio di glucosio nel sangue e che anche la gravidanza agisce nello stesso senso, è opportuno che la sua dieta sia molto contenuta in termini di zuccheri semplici (i dolci andrebbero se possibile evitati e anche la frutta andrebbe consumata come spuntino di metà mattina e pomeriggio, non al termine dei pasti principali).

Sarebbe bene anche non eccedere con i carboidrati (pane, pasta, pizza, focaccia, riso, patate, polenta…) eventualmente optando per cereali integrali che saziano di più a parità di peso.

A proposito di peso, immaginando lei sia normopeso, sarebbe indicato un aumento di circa 1 Kg al mese.

Spero di averle risposto e di averla rassicurata.

Dato che è già al quinto mese, mi immagino che ora arrivi il bello: sentendo i movimenti sempre più energici del suo bimbo/a che cresce di giorno in giorno, avrà la conferma quotidiana che tutto sta procedendo per il meglio...ve lo auguro di cuore!



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

