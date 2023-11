Dente da latte curato per una carie che ha un odore di medicinale

Una domanda di: Elena

Mio figlio ha devitalizzato un dente da latte perché aveva una carie molto grossa adesso a distanza di 2 mesi dal dente esce un forte odore di medicinale. L’ho fatto visitare dal dentista ma mi ha detto che il dente non ha nulla, a questo punto vorrei capire il motivo, perché non sono tranquilla.





Dottor Samuele Baruch Dottor Samuele Baruch

Buongiorno, purtroppo mi è impossibile capire l’origine del fastidio senza visitare suo figlio e capire bene che trattamento è stato fatto e con quale tecnica. Se persiste l’odore di medicinale, sarebbe opportuno valutare se la chiusura del dente ha una fessurazione e quindi non è sigillata perfettamente. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto