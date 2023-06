Dente spezzato fino alla radice: che fare?

Una domanda di: Marcella

Gentile dottor Baruch, vorrei sapere se ci sono pericoli a tenere una radice, senza farla estrarre. Ho un dente premolare completamente spezzato, mi è rimasta appunto solo la radice che però non mi fa male (il dente era devitalizzato) posso tenerlo così o corro dei rischi e quindi è meglio estrarlo? Grazie se vorrà rispondermi.



Gentile signora, il rischio maggiore del tenere la radice è legato a una possibile infezione localizzata, che potrebbe ovviamente intaccare la parte di dente rimasta e non protetta dallo smalto. Per questo motivo, consiglierei di estrarla, valutando la situazione con una visita presso il dentista che l’ha in cura. Con cordialità.

