Denti da latte non ben allineati

Ho notato che da qualche tempo mia figlia Martina di 2 anni e mezzo ha un disallineamento dell’arcata superiore; quando chiude la bocca, l’arcata superiore tende ad inglobare i denti inferiori.

A 2 anni aveva già messo tutti i denti di latte e la pediatra al controllo non ha notato niente di strano. Usa il ciuccio da pochi mesi, solo per addormentarsi la sera e poi le viene tolto da me o dal babbo. Ha iniziato ad usarlo e a chiederlo molto tardi, quando ho eliminato l’allattamento al seno (si attaccava solo la sera per rilassarsi e addormentarsi).

Cosa possiamo fare per correggere questo difetto in fase iniziale?

Gentile signora,

non potendo vedere la bambina posso solo dirle che il rapporto ideale tra mascella e mandibola si ha quando l’arcata superiore copre l’arcata

inferiore lasciando scoperto un terzo dei denti inferiori. Il mio consiglio è di far vedere la sua bambina da un odontoiatra pediatrico, senza fretta, quando sarà possibile farlo senza rischi relativi al nuovo coronavirus, affinché sia lo specialista a stabilire se è opportuno intervenire per favorire un’armonica chiusura delle due arcate.

Tenga presente che, qualora ve ne fosse necessità, in casi come quello di Martina si ricorre a un apparecchio mobile, comunque non prima del 3-4 anni,

cioè non prima che il bambino sia in grado di collaborare. Come vede dunque non c’è premura. Per quanto riguarda il ciuccio se è vero che può peggiorare la struttura dell’arcata

superiore lo è anche che psicologicamente per molti bambini rappresenta un conforto che è meglio non togliere bruscamente. Un buon compromesso consiste nel

concederlo solo per qualche minuto prima dell’addormentamento notturno (come mi ha detto già avviene con la sua bambina), dopodiché andrebbe sfilato di

bocca (ma anche questo già lo fate). In generale, anche se con la massima cautela e gradualità, occorrerebbe toglierlo del tutto (a patto che la bambina non ne sia

destabilizzata, bisogna cioè agire con cautela). Con cordialità.



