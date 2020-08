Dentifrici al fluoro sì o no per i bimbi piccoli?

Una domanda di: Michela

Volevo sapere se è il caso di usare il dentifricio con fluoro per mia figlia di 19 mesi. Il dentista dice no, la pediatra dice sì … Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

sì alla fluoroprofilassi con dentifricio al fluoro per bambini contenenti 1000 ppm di fluoro. E’ questa l’indicazione contenuta nelle linee guida nazionali sulla fluoroprofilassi del 2013, revisionate nel 2015. L’importante è che la quantità sia pari a quella di una lenticchie, per evitare che se ingerito, il fluoro risulti dannoso.

L’impiego corretto è di volte al giorno, dopo colazione e dopo cena.

Ricordi che per la prevenzione della carie è importante anche evitare l’uso di biberon la notte sia per latte sia per bevande zuccherate. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

