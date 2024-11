Desiderio di maternità a 43 anni: meglio ricorrere alla PMA?

Una domanda di: Marianna

A 43 anni, con esami perfetti, per avere una gravidanza consiglia di continuare a provare naturalmente o di procedere con la PMA?





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Marianna,

la fertilizzazione in vitro è una possibilità terapeutica per l’infertilità, ma dobbiamo prima fare una diagnosi, ovvero capire cosa ha impedito il concepimento.

È necessario controllare la piena fertilità del seme e la sua qualità ovulatoria. Con questi dati di base si può ragionare su quale sia la strada più indicata per realizzare il suo desiderio di gravidanza

Una possibilità è curare il disturbo della fertilità per permettere il concepimento spontaneo, la seconda è quella di ricorrere a una fertilizzazione extra corporea ovvero una fertilizzazione in vitro.

Per realizzare entrambe le possibilità è necessario muoversi per tempo perché il margine di successo delle fertilizzazioni in vitro a 43 anni è intorno al 10%.

Quindi quale strada scegliere senza dati è difficile dirlo ma è bene completare subito questi semplici accertamenti per non perdere tempo prezioso.

Un saluto cordiale.



