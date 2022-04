Desiderio di maternità a 47 anni: che fare?

Una domanda di: Enza

Salve dottore, ho 47 anni e da dieci mesi che provo ad ad avere un altro figlio, mi sono rivolta ad una ginecologa, ho fatto l’ecografia, degli esami del sangue, i valori sono normali, il valore della fertilità è un po’ basso, la dottoressa mi ha detto che rientra nella normalità per la mia età, mi ha detto che non è impossibile che io possa restare incinta, ho il ciclo regolare di 27- 28 giorni, non ho le ovaie policistiche né altro. Ho letto di alcuni integratori che possono aiutare, ed ho chiesto alla dottoressa di prescrivermeli: la prima volta mi ha detto che non c’è bisogno che li assuma, questo mese ho chiesto di nuovo, dicendo che vorrei provare. Mi ha prescritto il Chirofert mattina e Chirofert plus la sera, ho letto delle informazioni su Internet, ho letto che molte donne prendendo queste bustine non hanno il ciclo da mesi, si è sballato: ho un po’ paura non so se puo capitare anche a me. Vorrei un suo consiglio, grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

gli integratori a base di inositolo, come quelli che le sono stati prescritti, hanno lo scopo di regolarizzare il ciclo nelle donne con policistosi ovarica. A 47 anni invece la riserva ovarica è bassa, per cui un inositolo è poco efficace, se non nel migliorare leggermente la qualità degli ovociti. Piuttosto, se vuole un integratore, ne suggerirei uno a base di resveratrolo. Le possibilità di gravidanza sono però quasi nulle, e quand’anche si ottenesse una gravidanza, oltre il 90% finisce in aborto. Con cordialità.

