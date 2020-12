Desiderio di rimanere incinta assumendo la pillola

Una domanda di: Una lettrice

Salve, gentile Dottoressa Valmori, io assumo la pillola da 8 anni, vorrei smetterla oggi martedì, a metà blister e sapere se fosse possibile una

gravidanza dato che ho avuto un rapporto completo non protetto domenica, giorno della mia ovulazione, pur, comunque, avendo assunto regolarmente la

pillola la sera stessa, ossia 2 giorni fa, e presa ieri sera nuovamente…



Salve signora, la sua domanda è davvero molto particolare e che io sappia nessun foglio illustrativo prevede come comportarsi in un caso simile al suo. Provo a risponderle usando il buon senso. Lei mi scrive di avere avuto un rapporto non protetto nel giorno dell’ovulazione.

Il fatto è che la pillola dovrebbe funzionare proprio attraverso la soppressione della funzionalità delle ovaie e quindi bloccando il meccanismo dell’ovulazione. Questo è quello che in teoria dovrebbe accadere.

Nei fatti sappiamo che, specialmente nelle pillole a basso dosaggio (quelle con 20 microgrammi di etinil-estradiolo per intenderci) qualche ovulazione può sfuggire al blocco ormonale indotto dalla pillola, che comunque rimane efficace in quanto agisce anche a livello del collo dell’utero, dell’endometrio, delle tube…

Ritengo quindi che non dovrebbero esserci molte chance di rimanere incinta per lei se sospendesse oggi la pillola anche se mi domando se valga la pena rischiare piuttosto che concludere il blister ormai a metà strada…

In ogni caso, credo sia utile sapere che l’ovulo rimane fecondabile per 12-24 ore, mentre gli spermatozoi al massimo possono sopravvivere per 7 giorni nell’apparato genitale femminile. Se volessimo quindi trovare un compromesso tra sospendere oggi stesso il blister oppure concludere la confezione, le direi di posticipare la sospensione della pillola a domenica prossima.

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera.



