Desiderio di un (altro) figlio a 43 anni: potrà realizzarsi?

Una domanda di: Cristina

Voglio sapere se posso avere un altro bambino la mia età di 43 anni, lo vorrei davvero un altro, ci sto provando, la mia ultima bambina ha 2 anni. Vorrei sapere se si poò rimanere incinta la mia età. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, capisco bene il suo desiderio di proseguire con il numero di figli prima che sopraggiunga la menopausa e con essa il termine della vita fertile. Non mi ha detto da quanto tempo esattamente lei stia cercando la gravidanza…immagino alcuni mesi.

Alla sua età la gravidanza spontanea è certamente ancora possibile, anche se sappiamo che bisogna tener presente sia la fisiologica riduzione della fertilità (questo significa che invece che in 6 mesi magari ottiene il concepimento in 12, 18 o anche 24 mesi), sia la maggior frequenza di anomalie genetiche nel nascituro (ad esempio la possibilità che il bambino sia portatore della sindrome di Down alla sua età è di 1:49 ossia 1 caso su 49 mamme in attesa, circa il 2%).

Ci tengo inoltre a dirle che un conto è cercare la prima gravidanza a 43 anni, un altro è il suo caso di mamma che ha già portato a termine almeno una gravidanza in passato: certamente ha molte più possibilità lei di riuscire a coronare il suo sogno rispetto ad una donna di pari età ma nullipara (si chiama così chi non ha mai partorito dei figli).

Le ricordo infine di assumere acido folico 1 compressa al giorno da 400 microgrammi, lontana da the e latticini.

Spero di averla aiutata a chiarirsi e le auguro ogni bene per il nuovo anno appena iniziato, cordialmente.



