Desiderio di un figlio a 46 anni: può aiutare l’acido folico?

Salve Raffaella, guardi…io non ho preferenze sull’acido folico. È vero che è utile assumerlo da quando si cerca il concepimento e per tutto il primo trimestre di gravidanza. Serve a prevenire i difetti fetali a carico della colonna vertebrale e cardiaci.

Nel suo caso, data l’età purtroppo avanzata, mi domando se lei abbia già discusso con un ginecologo in visita preconcezionale tutti i potenziali rischi correlati ad una gravidanza non solo per la sua salute ma anche per quella di un eventuale figlio.

In caso affermativo, non mi resterebbe altro che augurarle buona fortuna.

Diversamente, mi permetto di suggerirle una visita/colloquio preconcezionale per soppesare insieme al collega il suo desiderio di maternità da una parte e i possibili scenari dall’altra.

Mi permetto di concludere con un consiglio apparentemente fuori tema: lei e il suo compagno avete magari considerato la possibilità dell’affido o dell’adozione?

Ho amici carissimi che hanno sperimentato una ricchezza speciale da questo tipo di esperienza e pertanto mi sento libera di indicarla a chi ha un desiderio così bello e buono che sono certa che troverà un compimento non solo all’altezza delle aspettative ma se possibile anche al di sopra!

Le auguro un buon anno nuovo, cordialmente.



