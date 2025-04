Desquamazione della pelle delle mani in gravidanza: che fare?

Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno signora,

nelle fotografie si vede un modesto stato irritativo. Direi di stare attenta al numero di volte in cui bagna le mani in un giorno (e anche a come le asciuga). Mi limiterei all'applicazione di Aquaphor crema più volte al giorno: si tratta di una prodotto altamente idratante che svolge anche un'azione riparatrice.

La pigmentazione giallastra sembra limitata alle aree di presa per cui pare di natura esogena, ovvero indotta da condizioni esterne: taglia spesso verdure a mani nude, per esempio carote o pomodori oppure tocca oggetti colorati? Per le malattie genetiche non riesco a vedere un nesso con il quadro clinico presentato. Con cordialità.



