Detergente per la pulizia della casa ingerito accidentalmente: ci sono rischi per il feto?

L'assunzione accidentale di un prodotto per la pulizia della casa, se non ha causato sintomi alla donna incinta che lo ha ingerito, a maggior ragione non costituisce un rischio per il feto.

Una domanda di: Laura

Buongiorno, sono in gravidanza alla ventitreesima settimana e ieri ho ingerito accidentalmente del cif per pulire il piano della cucina. La mattina avevo messo una dose abbondante di cif sul piano della cucina che non avevo risciacquato ma rimosso unicamente con dello scottex. Dopo circa tre ore mi sono caduti sopra al piano dei cracker che ho mangiato e sentivo un sapore di sapone ma li per lì non ho ricollegato. Quanto ho capito ormai li avevo mangiati. Non ho avuto vomito né diarrea ho solo una sapore di sapone in bocca da ieri. Che conseguenze potrebbero esserci per il bambino? Devo preoccuparmi? Grazie molte. Cordiali saluti.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Laura,

è verosimile che la quantità ingerita accidentalmente sia stata pressoché trascurabile e che non possa aver causato un aumento dei rischi per lo sviluppo fetale.

In ogni caso, gli effetti tossici riguarderebbero in prima battuta e prevalentemente chi ha ingerito il detergente. Se lei non ha avuto particolari sintomi, è ancora più improbabile che il bambino possa avere conseguenze. Cordiali saluti.

