Detergente spray con oli essenziali: può nuocere al bambino?

Una domanda di: Stefania

Sono alla 30esima settimana e mi è stato regalato un sapone detergente spray per le mani contenente tra gli altri ingredienti olio essenziale di mandarino e di chiodi di garofano. Purtroppo mi sono resa conto che gli olio essenziali non possono essere utilizzati in gravidanza solo dopo averlo utilizzato (ma 1 sola volta!) per disinfettare le mie mani. Le ho subito lavate, ma non so se il prodotto sia comunque stato assorbito dalla cute delle mie mani o meno. La lista di ingredienti contiene: alcool denaturato., acqua, glycerin, citrus reticolata peel oil, eugenia caryophyllus flower, limonene, eugenol. Ho letto le cose peggiori su internet sull’uso di oli essenziali in gravidanza (in particolare sull’olio di garofano!) e questo mi ha davvero terrorizzato! Posso aver fatto male alla mia bambina? Anche solo avendo utilizzato il disinfettante una volta? Grazie di cuore per quello che potrá dirmi… purtroppo in gravidanza diventa davvero difficile riuscire a stare attenta a tutto…



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora, come direbbe il detto: paese che vai, usanze che trovi.

Mi risulta che in Iran l’aromaterapia sia praticata in gravidanza per alleviare l’ansia e il dolore del travaglio di parto.

Nello studio che ho trovato, si sono utilizzate proprio le essenze di arancia e di chiodi di garofano.

L’unico rischio potenziale che viene riportato è quello della dermatite da contatto.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7445940/

Da noi il suggerimento è quello invece di evitare tutti gli oli essenziali in gravidanza, forse per un eccesso di prudenza, in assenza di studi clinici controllati nell’uomo (ne esistono invece nell’animale) che ne certifichino la sicurezza.

Certamente non vanno presi alla leggera in quanto sono un vero e proprio concentrato di sostanze farmacologicamente attive.

Direi quindi di non preoccuparsi per essersi esposta una sola volta e per giunta in un’epoca di gravidanza così avanzata.

Il suo corpo e ormai anche quello della sua bambina è di certo abituato a fare quotidianamente i conti con una moltitudine di sostanze chimiche molto più ampia. Possiamo essere fiduciosi che continui a fare il suo lavoro anche in questo caso, non crede?

Mi permetto di suggerirle un testo che affronta il tema in modo agile e pratico, casomai volesse approfondire per non farsi prendere dall’ansia di non riuscire a controllare tutto.

http://www.librisalus.it/libri/gravidanza_ecologica.php

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto