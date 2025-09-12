Detergenti intimi e lubrificanti vaginali: quali scegliere?
L'offerta di prodotti sia lubrificanti vaginali sia per l'igiene intima è estremamente ampia: si tratta solo di scegliere il tipo più adatto al proprio caso, magari dopo averne provati alcuni.
Una domanda di: Angela
Quale migliore detergente intimo lenitivo? Quale migliore lubrificante percevitare abrasioni e dolore nella penetrazione? Grazie.
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
qualsiasi lubrificante vaginale in commercio può andare bene: l'ideale è provare perché quello che va bene per una donna magari va meno bene per un'altra. Per quanto riguarda i detergenti per l'igiene intima, anche in questo caso è bene scegliere prodotti espressamente destinati allo scopo: sia nelle farmacie sia nelle parafarmacie l'offerta è estremamente ampia e si tratta solo di individuare il prodotto che meglio si adatta al proprio caso. Eventualmente dopo aver acquistato un prodotto chieda dei campioncini per avere la possibilità di provare qualche alternativa. Dopo il lavaggio può essere utile applicare una crema lenitiva, sempre destinata alla zona genitale. In generale, non ci dovrebbe comunque essere dolore alla penetrazione, in quanto quest'ultima dovrebbe avvenire solo quando la donna è "preparata" al rapporto grazie alla lubrificazione vaginale e lo stesso vale per le abrasioni. Il mio consiglio è di effettuare un controllo ginecologico che può aiutarla a capire il perché di queste risposte così critiche. Cordialmente.
