Detergenti intimi e lubrificanti vaginali: quali scegliere?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

qualsiasi lubrificante vaginale in commercio può andare bene: l'ideale è provare perché quello che va bene per una donna magari va meno bene per un'altra. Per quanto riguarda i detergenti per l'igiene intima, anche in questo caso è bene scegliere prodotti espressamente destinati allo scopo: sia nelle farmacie sia nelle parafarmacie l'offerta è estremamente ampia e si tratta solo di individuare il prodotto che meglio si adatta al proprio caso. Eventualmente dopo aver acquistato un prodotto chieda dei campioncini per avere la possibilità di provare qualche alternativa. Dopo il lavaggio può essere utile applicare una crema lenitiva, sempre destinata alla zona genitale. In generale, non ci dovrebbe comunque essere dolore alla penetrazione, in quanto quest'ultima dovrebbe avvenire solo quando la donna è "preparata" al rapporto grazie alla lubrificazione vaginale e lo stesso vale per le abrasioni. Il mio consiglio è di effettuare un controllo ginecologico che può aiutarla a capire il perché di queste risposte così critiche. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

