Detersivo profumato: può nuocere al bambino?

Una domanda di: Rosy

Vi scrivo per un grosso dubbio. Sto utilizzando da poco un

detersivo per pavimenti ma in quantità bassissime perchè molto profumato. Sono in attesa ed ho paura che possa nuocere al bambino. In

che entità arrivano gli odori esterni in gravidanza? Scusatemi ma è tutto

nuovo quindi sono un po’ ansiosa.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, per fortuna non ci sono problemi ad utilizzare durante la gravidanza i classici prodotti per l’igiene domestica (certo, se riesce ad utilizzare i guanti per limitare l’assorbimento di sostanze chimiche o di irritare la pelle e aver bisogno di mettere la crema dopo, meglio ancora).

Anche se un detersivo è molto profumato, deve comunque sottostare alle norme previste dall’apposito regolamento dell’Unione Europea.

Per maggiori informazioni la rimando a questo link:

https://cleanright.eu/it/regolamenti-e-sicurezza.html

Rispetto all’eventualità che il bambino possa annusare i profumi come la mamma direi che non mi risulta possibile. Il bambino nella pancia della mamma sviluppa sì il gusto e l’olfatto ma rispetto ai sapori e agli odori del cibo che la mamma assume. Alcuni studi hanno proprio dimostrato che se la dieta della mamma era ricca di aglio in gravidanza, per il bambino era normale riconoscere questo gusto anche durante l’allattamento al seno. Per quello è una buona idea mangiare un po’ di tutto durante la dolce attesa: si aiuta il bambino a diversificare il gusto in vista dell’allattamento e anche dello svezzamento.

Mi scusi se sono andata “fuori tema” ma mi sembrava interessante approfittare della sua domanda per raccontare un po’ dell’avventura bellissima che sta vivendo.

Resto a disposizione se avesse altri dubbi o paure, cordialmente.

