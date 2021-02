Detersivo troppo profumato: può far danno in gravidanza?

Una domanda di: Rosy

Vi scrivo per un grosso dubbio: sto utilizzando da poco un

detersivo per pavimenti ma in quantità bassissime perchè molto profumato. Sono in attesa ed ho paura che possa nuocere al bambino, in

che entità arrivano gli odori esterni in gravidanza? Scusatemi ma è tutto

nuovo quindi sono un po’ ansiosa.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

stia tranquilla. Un’esposizione occasionale per via inalatoria a una sostanza volatile profumata non può arrecare danno al bambino. Semmai può

causare una sensazione di fastidio perché in gravidanza molte donne sono particolarmente sensibili agli odori e non sopportano quelli molto intensi,

anche se magari gradevoli. Diverso sarebbe il caso di un’esposizione costante a sostanze volatili tossiche, ma non si tratta di questo. Vorrei

comunque aggiungere di non esagerare con le faccende di casa pesanti, come lo può essere lavare i pavimenti, perché se è vero che la gravidanza non è

una malattia lo è altrettanto che richiede alcune precauzioni, tra cui appunto evitare gli sforzi fisici intensi. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

