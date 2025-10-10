Devo stare a riposo ma non allettata: cosa vuol dire?

Una domanda di: Mariachiara
Salve volevo delle delucidazioni... Sono nella 19ma settimana di gravidanza. Qualche giorno fa sono andata in bagno e pulendomi ho notato delle perdite di sangue abbastanza consistenti tutto questo con nessun dolore. Mi sono recata al pronto soccorso... Il battito è presente e mi hanno detto che ho la placenta bassa e devo stare a riposo ma non allettata (che si intende???). Per quando tempo ho ancora queste perdite? In realtà solo quando mi pulisco e sono di colore marrone ora. Grazie anticipatamente.
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
le perdite marroni sono il sangue vecchio legato al precedente episodio acuto. La causa della perdita ematica è la posizione bassa della placenta. Se comunque la placenta è bassa ma non previa è possibile col passare delle settimane e dei mesi tendea a risalire trascinata dall'aumento di volume dell'utero, come di fatto succede nella maggioranza dei casi. Ma questo di sicuro glielo hannod etto i colleghi che l'hanno visitata così come l'avranno invitata a non portare carichi e a non fare lavori fisicamente pesanti. Anche i rapporti sessuali sono vietati fino a quando la placenta non risalirà, come potrà essere eventualmente appurato nei prossimi controlli. Riposo ma non allettamento vuol dire questo: riguardarsi, non dedicarsi ad attività fisiche impegnative, non fare sforzi, ma non certo stare a letto giorno e notte. Quindi si affidi al suo ginecologo per i controlli successivi che a questo punto dovranno essere più ravvicinati, sino a quando perdurerà questa situazione. Cari saluti.
