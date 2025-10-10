Devo stare a riposo ma non allettata: cosa vuol dire?

Una domanda di: Mariachiara Salve volevo delle delucidazioni... Sono nella 19ma settimana di gravidanza. Qualche giorno fa sono andata in bagno e pulendomi ho notato delle perdite di sangue abbastanza consistenti tutto questo con nessun dolore. Mi sono recata al pronto soccorso... Il battito è presente e mi hanno detto che ho la placenta bassa e devo stare a riposo ma non allettata (che si intende???). Per quando tempo ho ancora queste perdite? In realtà solo quando mi pulisco e sono di colore marrone ora. Grazie anticipatamente.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

le perdite marroni sono il sangue vecchio legato al precedente episodio acuto. La causa della perdita ematica è la posizione bassa della placenta. Se comunque la placenta è bassa ma non previa è possibile col passare delle settimane e dei mesi tendea a risalire trascinata dall'aumento di volume dell'utero, come di fatto succede nella maggioranza dei casi. Ma questo di sicuro glielo hannod etto i colleghi che l'hanno visitata così come l'avranno invitata a non portare carichi e a non fare lavori fisicamente pesanti. Anche i rapporti sessuali sono vietati fino a quando la placenta non risalirà, come potrà essere eventualmente appurato nei prossimi controlli. Riposo ma non allettamento vuol dire questo: riguardarsi, non dedicarsi ad attività fisiche impegnative, non fare sforzi, ma non certo stare a letto giorno e notte. Quindi si affidi al suo ginecologo per i controlli successivi che a questo punto dovranno essere più ravvicinati, sino a quando perdurerà questa situazione. Cari saluti.

