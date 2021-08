Di allattamento e vaccini

Una domanda di: Cristina

Io ho la seconda dose del vaccino anti-CoVid-19 il 1° settembre e sto

allattando la mia bimba di un mese che il 9 settembre ha la prima

vaccinazione esavalente. Mi domando se sia opportuno spostare una delle due

vaccinazioni essendo vicine tra di loro? Possono creare problemi o

interferenze nella bimba visto che allatto esclusivamente al seno ?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

le vaccinazioni sono da spostare ad una distanza di 3 settimane quando praticate sulla stessa persona, quindi sullo stesso bambino, non quando vengono eseguite una sulla mamma, anche se allatta, un’altra sul bebè. Le ricerche ci dicono che può vaccinarsi e non sembra questo sia in contrasto con il vaccino esavalente previsto per la bambina. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto