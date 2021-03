Di antibiotici, Candida albicans e rapporti sessuali

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, posso rassicurarla in quanto fare l’amore non comporta necessariamente l’eventualità di contrarre la Candida…occorre per lo meno che il partner abbia un’infezione in atto!

Inoltre, la Candida è un fungo con cui ci confrontiamo molto spesso come esseri umani in quanto colonizza il cavo orale, il tratto gastrointestinale e la vagina.

Solo in particolari condizioni questo microrganismo riesce a moltiplicarsi e a prevalere sul cosiddetto “microbiota” ossia l’insieme dei bacilli “buoni” che ci proteggono dalle infezioni da parte di quelli patogeni (o “cattivi”).

Una terapia antibiotica per via orale può alterare il microbiota intestinale e predisporre l’insorgenza di un’infezione da Candida a livello vaginale. Può essere quindi prudente assumere dei probiotici (i cosiddetti fermenti lattici, presenti nello yoghurt e nel latte fermentato oppure per chi fosse intollerante ai latticini direttamente nelle preparazioni farmaceutiche da banco) per tutta la durata della terapia antibiotica e se possibile anche alcuni giorni dopo la fine della stessa.

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto