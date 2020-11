Di che sesso è il mio bambino?

Una domanda di: Serena

Salve, sono incinta del mio secondo bambino, alla 12ma settimana ho fatto l’Ottotest (è un esame per la determinazione del sesso del nascituro n.d.r.) ed il risultato è un maschio ma allo screening il ginecologo ha detto che si trattava di una femminuccia, però essendo prestino abbiamo aspettato di capire meglio. Adesso ho fatto la visita di controllo con un’altra ginecologa che con l’ecografia ha palesemente visto una femmina. Mi chiedo come mai il test indichi un maschio? Grazie in anticipo.





Paolo Gasparini Paolo Gasparini

Gentile signora,

il test in oggetto non viene utilizzato dai genetisti, non lo consigliamo né lo conosciamo. Esiste solo una pubblicazione scientifica al riguardo ed è relativa a dati raccolti solo sulla popolazione italiana. Comunque sia il test ha una probabilità di errore, quindi semplicemente se ilrisultato indica che il bimbo e maschio e invece è femmina significa che questo errore si è verificato. va detto che anche l’ecografia può sbagliare, visto che dipende dall’operatore (l’errore umano va sempre preso in considerazione), tuttavia nel caso specifico non credo che ben due specialisti abbiano sbagliato. Con cordialità.

