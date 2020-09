Di chi è mio figlio?

Una domanda di: Mariam

Sono nel panico più totale, sono incinta di 5 mesi (felicissima di questa gravidanza) ma ho un problema e spero che non mi giudichiate male. Quando è stato concepito mio figlio ho avuto rapporti sessuali con due uomini (ovviamente in separata sede) con il primo lui 23 anni abbiamo avuto due rapporti di cui la seconda volta io ero sopra di lui

ed era passata meno di un ora e a dire la verità sperma non ne ho visto fuoriuscire con il secondo uomo invece ho avuto un solo rapporto con coito interrotto ma non in vagina e lui ha 37 anni. Il ragazzo di cui io credo sia il padre che abbiamo fatto sesso due volte senza protezione adesso mi chiede il test di paternità, ovviamente non sa che io ho avuto un altro rapporto nello stesso giorno e ho paura di perderlo. Secondo voi esperti chi dei due ha più probabilità di essere il padre?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, a mio avviso ha più probabilità di essere il padre il primo uomo di cui parla nella mail (quello di 23 anni, con cui ha avuto due rapporti completi ravvicinati per intenderci) sia perché più giovane, sia per la modalità del rapporto. Non mi è chiaro come mai lui le abbia richiesto di effettuare il test di paternità. Altra espressione per me non troppo chiara è cosa lei intenda per coito interrotto ma non in vagina (si trattava magari di un rapporto anale? in tal caso le probabilità di concepimento sarebbero davvero remote in quanto sappiamo che durante il periodo fertile femminile anche i contatti genitali possono portare ad un concepimento ma direi che rispetto al rapporto completo le probabilità di concepimento sono a favore di quest’ultimo).

Spero di esserle stata di aiuto e che la felicità della gravidanza prevalga sempre sul panico e sull’ansia.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

