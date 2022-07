Distacco amnio-coriale: i disturbi intestinali possono peggiorarlo?

Una domanda di: Michela

Gentilissima dottoressa, sono alla nona settimana di gravidanza, venerdì 17/6 ho avuto perdite rosse a causa di un distacco amniocoriale di 26×5mm. Il 20/6 sono tornata in pronto soccorso per dolori al basso ventre ma senza nessuna perdita di sangue, dall’ecografia il distacco si era ridotto a 8×8mm e la ginecologa mi ha detto che i dolori dipendono da problemi intestinali. In effetti ho enorme difficoltà ad avere una regolare evacuazione e sento moltissima aria e rumori oltre che a dolori in alcuni momenti. Le chiedo se questi problemi intestinali, nel provocare spasmi, possano causare un aumento nel distacco amniocoriale. La ringrazio tanto.



Elsa Viora Elsa Viora Gentile Michela, i disturbi intestinali non aumentano il distacco amnio-coriale ed è facile attribuire all’utero dolori che sono invece di origine intestinale. E’ comunque importante cercare di avere un intestino regolare, anche se è più difficile in gravidanza quando la stipsi è molto frequente. Cerchi di bere molto, mangiare frutta e verdura e fare attività fisica: tutti metodi naturali che servono a mantenere una normale mobilità dell’intestino. Se poi non è sufficiente si può aiutare con fermenti lattici e probiotici, le consiglio di parlarne con il suo ginecologo. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto