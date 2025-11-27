Diabete: è di ostacolo alla gravidanza?

Se il diabete è ben controllato è possibile concepire, tuttavia se la gravidanza tarda ad annunciarsi diventa opportuno effettuare esami che verifichino la fertilità della coppia.

Cara Signora Gloria, il diabete è sempre una seccatura ma mi pare di capire che lei sia seguita correttamente da un'ottima equipe medica. Per la fertilità le consiglio, con l'aiuto del suo medico di Medicina Generale, di far eseguire a suo marito uno spermiogramma con spermiocoltura. Lei signora Gloria dovrebbe eseguire il dosaggio ormonale sul sangue in terza giornata del ciclo di FSH, LH, PRL, AMH, TSH, estradiolo, una ecografia ginecologica con conta dei follicoli antrali, eventualmente una sonosalpingografia per accertare che le tube siano aperte. Quando avrà i risultati si rechi da un ginecologo esperto di Medicina della Riproduzione che le indicherà il percorso terapeutico da seguire. Naturalmente se dal ginecologo andrà prima potrà essere lui a decidere quali indagini e quali esami prescriverle. Un caro saluto.

Una domanda di: Gloria Sono diabetica trattata con farmaci e insulina e ho 40 anni, sto provando da parecchio tempo a rimanere incinta senza risultati, oltre all'età, il diabete può essere un ostacolo? Che passi è meglio fare?

