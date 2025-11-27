Diabete: è di ostacolo alla gravidanza?

A cura di Eleonora Porcu - Professoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 27/11/2025 Aggiornato il 27/11/2025

Se il diabete è ben controllato è possibile concepire, tuttavia se la gravidanza tarda ad annunciarsi diventa opportuno effettuare esami che verifichino la fertilità della coppia.

Una domanda di: Gloria
Sono diabetica trattata con farmaci e insulina e ho 40 anni, sto provando da parecchio tempo a rimanere incinta senza risultati, oltre all'età, il diabete può essere un ostacolo? Che passi è meglio fare?

Eleonora Porcu
Eleonora Porcu

Cara Signora Gloria,
il diabete è sempre una seccatura ma mi pare di capire che lei sia seguita correttamente da un'ottima equipe medica. Per la fertilità le consiglio, con l'aiuto del suo medico di Medicina Generale, di far eseguire a suo marito uno spermiogramma con spermiocoltura. Lei signora Gloria dovrebbe eseguire il dosaggio ormonale sul sangue in terza giornata del ciclo di FSH, LH, PRL, AMH, TSH, estradiolo, una ecografia ginecologica con conta dei follicoli antrali, eventualmente una sonosalpingografia per accertare che le tube siano aperte. Quando avrà i risultati si rechi da un ginecologo esperto di Medicina della Riproduzione che le indicherà il percorso terapeutico da seguire. Naturalmente se dal ginecologo andrà prima potrà essere lui a decidere quali indagini e quali esami prescriverle. Un caro saluto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Citomegalovirus e paura del contagio

26/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se, durante la gravidanza, si teme che il proprio partner sia stato contagiato dal citomegalovirus, che si trasmette anche attraverso i rapporti sessuali, può essere opportuno verificarlo attraverso un dosaggio degli anticorpi specifici.   »

Regressione nel linguaggio in un bimbo di 18 mesi: c’è da preoccuparsi?

24/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Giorgio Rossi

Quando si ha il dubbio che il bambino sia interessato da un disturbo del neurosviluppo è opportuno richiedere il parere di uno specialista.   »

Streptococco: può dare febbre nonostante l’antibiotico?

17/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

L'infezione alla gola dovuta a streptococco ha caratteristiche inconfondibili: mal di gola e febbre elevata, assenza di raffreddore e tosse (che invece accompagnano di norma le infezioni respiratorie virali) e, soprattutto, scomparsa della febbre a 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica.   »

Vitamina D: una sua carenza può influenzare la fertilità?

17/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La vitamina D non serve soltanto per fissare il calcio nelle ossa, ma ha effetti sia sul sistema immunitario (potenzia le difese, come la vitamina C) sia sulla fertilità maschile e femminile.   »

Quale latte a 13 mesi se si smette di allattare al seno?

10/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Dopo l'anno di vita si può tranquillamente offrire il latte vaccino, meglio in tazza per evitare che il bambino ne assuma troppo.   »

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 