Diabete: è di ostacolo alla gravidanza?

Una domanda di: Gloria
Sono diabetica trattata con farmaci e insulina e ho 40 anni, sto provando da parecchio tempo a rimanere incinta senza risultati, oltre all'età, il diabete può essere un ostacolo? Che passi è meglio fare?
Eleonora Porcu
Cara Signora Gloria,
il diabete è sempre una seccatura ma mi pare di capire che lei sia seguita correttamente da un'ottima equipe medica. Per la fertilità le consiglio, con l'aiuto del suo medico di Medicina Generale, di far eseguire a suo marito uno spermiogramma con spermiocoltura. Lei signora Gloria dovrebbe eseguire il dosaggio ormonale sul sangue in terza giornata del ciclo di FSH, LH, PRL, AMH, TSH, estradiolo, una ecografia ginecologica con conta dei follicoli antrali, eventualmente una sonosalpingografia per accertare che le tube siano aperte. Quando avrà i risultati si rechi da un ginecologo esperto di Medicina della Riproduzione che le indicherà il percorso terapeutico da seguire. Naturalmente se dal ginecologo andrà prima potrà essere lui a decidere quali indagini e quali esami prescriverle. Un caro saluto.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
