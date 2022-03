Diabete gestazionale e placenta previa: partorirò prima?

Una domanda di: Imma

Buongiorno dottoressa, sono alla 17+3 settimana ridatata.

A 9 settimane ho avuto un piccolissimo distacco di placenta, poi il mese

scorso mi hanno detto che ho diabete gestazionale e giorni fa la placenta

previa marginale con estremo cefalico in basso.

La mia domanda è non è presto per stare in posizione ? E sono a rischio di partorire

prima?



Arianna Prada Arianna Prada Buongiorno signora, la posizione fetale a 17+3 settimane è assolutamente ininfluente sulla tempistica del parto.

Sicuramente il diabete e la placenta previa (qualora dovesse essere confermata a fine gravidanza) potrebbero implicare una tempistica differente del parto rispetto al termine normalmente atteso.

Ora è presto però per fare previsioni, non si allarmi e si concentri su tutte quelle norme che le hanno consigliato i colleghi per gestire al meglio la sua gravidanza.

Cordiali saluti.

