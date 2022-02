Bizzarra previsione di sterilità legata al gruppo sanguigno

Una domanda di: Elena

Volevo avere un vostro parere: dopo un aborto spontaneo il mio dottore mi ha detto se io sono un B positivo come gruppo sanguigno e subisco un altro aborto rimango sterile. Sono molto preoccupata: aspetto una vostra risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi sembra davvero incredibile che un mio collega le abbia detto che rimarrà sterile per via del suo gruppo sanguigno e per giunta positivo! In realtà, a me risulta che una donna di gruppo NEGATIVO che vada incontro ad aborti spontanei senza sottoporsi ad un trattamento chiamato immunoprofilassi, potrebbe sviluppare degli anticorpi capaci di compromettere il buon esito delle gravidanze successive. Sapendo questo dato, è buona pratica clinica fare tutto il possibile per evitare che possa accadere il processo che le ho descritto sopra, denominato isoimmunizzazione Rh. Essendo lei di gruppo positivo (do per certa questa cosa, ma occorre che lei abbia un referto di laboratorio a garantirlo) non vedo come lei potrebbe essere resa sterile per via del suo gruppo sanguigno. Spero di averla confortata, le sono vicina per la triste disavventura che le è appena capitata…vedrà che il vostro angioletto vi aiuterà a coronare il sogno di diventare genitori: ve lo auguro di cuore!

