Diarrea a meno di due ore dall’assunzione della pillola

Una domanda di: Valentina

Buongiorno dottore, ho una domanda da farle. Ho iniziato la nuova confezione della pillola Naomi giovedì 15/06 alle 21.30 ma verso le 23.15 ho avuto un episodio di diarrea (un episodio isolato) e non ho avuto più niente. Sono stata bene subito dopo. Non ho ripreso un’altra pillola però. Sabato 17/06 ho avuto un rapporto completo con mio marito (terzo giorno di pillola). Devo preoccuparmi? Sto continuando ad assumere regolarmente la pillola. Grazie mille in anticipo per la risposta.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora, nel foglietto illustrativo della pillola che sta assumendo sta scritto: “se entro 3-4 ore dall’assunzione della compressa di Naomi si verificano vomito o diarrea, l’assorbimento della sostanza potrebbe non essere completo ed è pertanto necessario ricorrere a misure contraccettive supplementari”. Questo significa che o si assume una seconda pillola subito dopo l’episodio, meglio se prelevandola da un altro blister di un’altra confezione, che è sempre opportuno tenere di scorta, oppure è opportuno usare il profilattico per i successivi sette giorni dall’episodio di diarrea. Se lei non ha seguito né l’una né l’altra indicazione, la possibilità di gravidanza c’è, anche perché l’episodio si è verificato con la prima pillola del nuovo blister, quindi nel corso della prima settimana di assunzione, quando è più alta la probabilità di iniziare una gravidanza se si salta (o non si assorbe) la compressa. Sempre nel foglietto illustrativo è spiegato che “se durante la settimana precedente alla dimenticanza la donna ha avuto rapporti, si deve prendere in considerazione la possibilità di una gravidanza”. Il mio consiglio alle donne che assumono la pillola è di leggere sempre attentamente il foglietto illustrativo dove sono riportate tutte le indicazioni utili in caso di inconvenienti come appunto vomito, diarrea o dimenticanze. Con cordialità.

