Diarrea in una piccolissima: può essere il tipo di latte?

La frequenza delle scariche in un lattante non è automaticamente un segnale preoccupante. Se il ritmo di crescita non diminuisce e il bambino è vivace, reattivo e non dà segni di malessere è probabile che non ci sia nulla che non va.

Una domanda di: Rita

Mia figlia di 6 settimane beve latte artificiale aptamil 1 da quando aveva 1 settimana poi la settimana scorsa ho dovuto cambiare con aptam advance 1 perché non c'era disponibilità in negozio. Insomma da quel giorno sono cominciate scariche frequenti (feci cremose con bollicine d'aria) quindi dopo una settimana sono ritornata alla vecchia formula cioè aptamil 1 ma anche con questa adesso continua ad avere scariche con alcuni filamenti di muco. Come risolvo?

Stefano Geraci Stefano Geraci Cara signora,

non credo che la consistenza delle feci che lei descrive dipenda dal tipo di latte che ha cambiato, tant'è che anche quando è tornata al primo tipo la situazione è rimasta la stessa. Tenga presente che all'età di sua figlia è normale che le scariche siano frequenti. Per quanto riguarda la presenza di muco nelle feci, può dipendere dal fatto che la bambina ha inghiottito del muco presente nel nasino o potrebbe anche essere dovuto a un piccolo virus intestinale (di poco conto). L'unica cosa che davvero conta comunque è che questa piccina cresca a un ritmo regolare, sia vivace, reattiva, abbia un pianto vigoroso. Il criterio a cui attenersi è questo. Se invece avesse un piano lamentoso e la crescita avesse subito un arresto è senz'altro opportuno che lei si rivolga al suo pediatra. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana