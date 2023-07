Differenza tra due pillole: qual è meglio in caso di endometriosi?

Una domanda di: Laura

Per favore, per l’endometriosi mi potete spiegare la differenza tra pillola Sibilette e Endodien? Sono entrambe giuste per questa malattia? Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Laura,

vi sono diverse valutazioni sull’efficacia delle pillole contraccettive nel limitare la progressione dell’endometriosi.

Se la pillola è gradita alla donna e vi sono sintomi come dolore mestruale significativo, la pillola contraccettiva con qualsiasi combinazione estroprogestinica aiuta molte donne a limitare al minimo o far scomparire questo problema.

La maggior parte delle endometriosi è invece priva di sintomi e allora deve valutare col suo curante se i due prodotti che lei ha indicato li vede come utili per controllare la progressione dell’endometriosi. Si tratta di una scelta personale fra la paziente e il curante, durante la quale vanno soppesati con attenzione utilità del farmaco, suo costo farmacologico e quanto la sua assunzione risulti gradita nel lungo periodo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto