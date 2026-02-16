Difficoltà ad avere un secondo figlio

Una domanda di: Elisa Ho 33 anni e mio marito 35 appena compiuti. Abbiamo un bimbo di 2 anni e mezzo, ed è sei mesi che proviamo ad avere il secondo, iniziamo ad essere un po’ preoccupati. L’anno scorso ho avuto due aborti consecutivi a 8 settimane, ho fatto qualche approfondimento ed è risultato che ho una mutazione MTHFR in omozigosi, i valori della coagulazione sono però sempre stati nella norma. La prima gravidanza ha avuto un decorso regolare, gli ultimi mesi ho dovuto assumere eparina a basso peso molecolare per prevenzione( dolore intenso a una gamba, alla quale in passato ho dovuto effettuare safenectomia), il bimbo poi è nato con taglio cesareo a 38+5. Al momento assumo folina e mioinositolo, come suggerito dal ginecologo. Chiedo un consiglio per affrontare al meglio i prossimi mesi. Grazie!



Cara signora,

la mutazione di cui è portatrice non ha alcuna influenza sulla salute riproduttiva: è infatti molto comune e tantissime donne hanno avuto gravidanze splendide e nessuna difficoltà a concepire pur avendola. Del resto anche lei ha già avuto un bambino ... A conferma, di quanto poco influisca le cito le statistiche secondo cui la frequenza di questa mutazione negli ultracentenari è identica in quella generale. Detto questo, non mi riferisce nulla della sua condizione di salute, del suo stile di vita e in particolare del suo peso corporeo. Al riguardo è bene sapere che sia i chili di troppo sia la magrezza eccessiva possono interferire sulla possibilità di avviare una gravidanza, così come il fumo di sigarette e lo stress prolungato. Non saprei che consigli darle se non di affidarsi al suo ginecologo di fiducia per un controllo generale, comprensivo di esami del sangue per i dosaggi ormonali allo scopo di essere sicuri che tutto sia a posto. Se il collega lo dovesse ritenere opportuno effettuerei anche uno spermiogramma sul liquido seminale di suo marito. In generale, una coppia anche senza alcun problema di fertilità potrebbe metterci 9-12 mesi per avviare una gravidanza. Di solito, le coppie della vostra età con già un figlio possono anche attendere un anno intero di tentativi falliti prima di effettuare controlli mirati sulla fertilità. Cordialmente.

